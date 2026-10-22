Минское «Динамо» проиграло «Сочи» со счетом 2:3 в овертайме первого матча выездной серии регулярного чемпионата КХЛ, потерпев третье поражение подряд и опустившись на восьмое место в Западной конференции.
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