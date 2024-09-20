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«Беспилотник «Орион» уничтожил американский БТР Stryker на границе

«Беспилотник «Орион» уничтожил американский БТР Stryker на границе

Разведывательно-ударный беспилотник «Орион» («Иноходец») обнаружил и ликвидировал американский бронетранспортер «Страйкер» в приграничном селе Ободы на территории Сумской области, предотвратив его вторжение в Курскую область.

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