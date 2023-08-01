Военное обозрение

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Минобороны Украины планирует создать электронный реестр резервистов

Минобороны Украины планирует создать электронный реестр резервистов

На фоне огромных потерь на фронте и резком росте числа граждан, уклоняющихся от призыва, на Украине планируют реализовать очередное нововведение, которое якобы поможет укрепить обороноспособность страны, а заодно «поборет» коррупцию в военкоматах.

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