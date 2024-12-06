Юмор и психология

Алексей Васильев

Такой марки не было. Телевизор выпускался в Воронеже и имел наименование "Рекорд 312 В". Нечетные модели были александровскими и буквы не имели. Кстати, в случае с наличием блока ДВМ беспроводное подключение особых проблем не вызывало. - одно время продавались специпльные приставки, которые включались вместо внешнего монитора и транслировали сигнал на ТВ. Качество так себе, но, с учетом заявленного ч/б телевизора, -затея рабочая.