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PSYСHOLOGY & FUN

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  • Алексей Васильев
    Такой марки не было. Телевизор выпускался в Воронеже и имел наименование "Рекорд 312 В". Нечетные модели были алексан...Юмор и психология
  • ММ
    Видимо оказался раскисший пельмень!Πoлучaeтcя тaк
  • Модест
    Актуально и очень печально. Кто же такой порядок организовал и поддерживает?Актуально
Юмор и психология

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Комментарии
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Алексей Васильев
Такой марки не было. Телевизор выпускался в Воронеже и имел наименование &quot;Рекорд 312 В&quot;. Нечетные модели были александровскими и буквы не имели. Кстати, в случае с наличием блока ДВМ беспроводное подключение особых проблем не вызывало. - одно время продавались специпльные приставки, которые включались вместо внешнего монитора и транслировали сигнал на ТВ. Качество так себе, но, с учетом заявленного ч/б телевизора, -затея рабочая.
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