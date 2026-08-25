Царьград
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Царьград

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Главное за ночь и утро 25 августа: горит НПЗ, боевики ВСУ стреляют друг по другу, победа России в СВО в "видимой перспективе"

Главное за ночь и утро 25 августа: горит НПЗ, боевики ВСУ стреляют друг по другу, победа России в СВО в "видимой перспективе"

ВСУ продолжают атаковать с помощью дронов регионы России, пленный украинский боевик рассказал, как его сослуживцы стреляют друг по другу, Медведев раскрыл планы по СВО: Царьград собрал главное за ночь и утро 25 августа.

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