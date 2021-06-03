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Около 3500 жителей поселков Новый Ургал и Чегдомын смогли посетить экспозиции акции «Мы – армия страны!, Мы – армия народа!»

Около 3500 жителей поселков Новый Ургал и Чегдомын смогли посетить экспозиции акции «Мы – армия страны!, Мы – армия народа!»

Участники акции и гости посетили памятные места и музей поселка Новый Ургал, где они увидели исторические моменты начала строительства восточной ветки Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в 1974 году.

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