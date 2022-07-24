NYT: Байдена «сводят с ума» действия Эрдогана в адрес России

Для президента США Джо Байдена турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган стал «головной болью». Это связано с тем, что Турция часто проводит политику, которая расходится с политикой Запада и «сводит с ума» лидера США, считает журналист Майкл Кроули.