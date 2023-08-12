Новости, события, факты

146 670 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nata
    Еще одна уступка со стороны России, теперь эти уроды будут еще больше наглеть.Выслать на родину  и комиссии , и диасп...Таджикистан напра...
  • ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
    Это всё потому , что Е Р не имеет никакой социальной  идеологии- ЗЕРО и руководители такие же -никакие , и пригретые ...Дети из Белгородс...
  • Наталья Павлова
    А если выслать из России всех этих "ущемлённых"? Пусть позаботятся об условиях жизни у себя на родине и пусть комисси...Таджикистан напра...

НАТО еще никогда не сталкивался с таким сильным противником как Россия – западная пресса

НАТО еще никогда не сталкивался с таким сильным противником как Россия – западная пресса

НАТО еще никогда не сталкивался с таким сильным противником как Россия. Об этом пишет издание Newsweek.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Леонид Руси
Сталивался, сталкивался... Мы дрючили это сообщество всегда... А дльше... больше будет!
Ответить
15 час.
МП
Михаил Пантюхин
Посмотрите на их бл... рукамиводителя, енсом зовётся, у него морда пробздило- обосратово! И посмотрите на лицо С.К.ШОЙГУ - ЧЕСТЬ МУЖЕСТВО И ..... , короче, не буду рассусоливать, бздили бздят и будут ... . Поэтому бандерлогов и снабжают, а сами нато вокруг обосрато! Простите за выражение.
Ответить
11 час.
фарид сабиров
Вот пресса и раскололась Нате воюет с РОССИЕЙ. А почему бы не снабдить тех же военных в Сирии современными вооружениями и не долбануть руками сирийцев по базам Нате в Сирии ???? Да так что бы вообще ничего не осталось
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх