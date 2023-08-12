НАТО еще никогда не сталкивался с таким сильным противником как Россия – западная пресса

Леонид Руси Сталивался, сталкивался... Мы дрючили это сообщество всегда... А дльше... больше будет!

МП Михаил Пантюхин Посмотрите на их бл... рукамиводителя, енсом зовётся, у него морда пробздило- обосратово! И посмотрите на лицо С.К.ШОЙГУ - ЧЕСТЬ МУЖЕСТВО И ..... , короче, не буду рассусоливать, бздили бздят и будут ... . Поэтому бандерлогов и снабжают, а сами нато вокруг обосрато! Простите за выражение.