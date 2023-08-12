НАТО еще никогда не сталкивался с таким сильным противником как Россия. Об этом пишет издание Newsweek.
НАТО еще никогда не сталкивался с таким сильным противником как Россия – западная пресса
Комментарии
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Леонид Руси
Сталивался, сталкивался... Мы дрючили это сообщество всегда... А дльше... больше будет!
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15 час.
МП
Михаил Пантюхин
Посмотрите на их бл... рукамиводителя, енсом зовётся, у него морда пробздило- обосратово! И посмотрите на лицо С.К.ШОЙГУ - ЧЕСТЬ МУЖЕСТВО И ..... , короче, не буду рассусоливать, бздили бздят и будут ... . Поэтому бандерлогов и снабжают, а сами нато вокруг обосрато! Простите за выражение.
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11 час.
фарид сабиров
Вот пресса и раскололась Нате воюет с РОССИЕЙ. А почему бы не снабдить тех же военных в Сирии современными вооружениями и не долбануть руками сирийцев по базам Нате в Сирии ???? Да так что бы вообще ничего не осталось
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1 час.
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