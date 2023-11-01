Политолог Дудчак предрек проблемы со смарт-мобилизацией на Украине

Власти Украины столкнутся с проблемами при реализации анонсированного проекта смарт-мобилизации из-за нежелания оставшихся в стране мужчин отправляться на передовую, заявил в беседе с «Известиями» Политолог Александр Дудчак.
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