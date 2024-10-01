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Царьград

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Ростехнадзор: канатка "Нижний Новгород - Бор" работает с нарушениями

Ростехнадзор: канатка "Нижний Новгород - Бор" работает с нарушениями

Волжско-Окское управление Ростехнадзора нашло нарушения при эксплуатации канатной переправы, связывающей Нижний Новгород и Бор.

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