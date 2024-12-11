55-летняя Мэрайя Кэри отказалась от штанов во время фотосессии

Американская певица Мэрайя Кэри приняла участие в откровенной фотосессии для журнала V Magazine. Соответствующая публикация появилась на странице модного издания в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).