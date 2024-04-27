Лавров: Россия заинтересована в освоении лития в Боливии

Россия заинтересована в промышленном освоении месторождений лития в Боливии, заявил глава МИД России Сергей Лавров на переговорах с министром иностранных дел Боливии Селиндой Соса Лунда, которые состоялись вчера в Москве, передает «Интерфакс».