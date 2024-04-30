В Госдуме предложили поднять МРОТ до 30 тысяч рублей

Известия/Павел Волков Увеличить МРОТ с 19,2 до 30 тысяч рублей предлагают в России. Законопроект с поправками в закон "О минимальном размере оплаты труда" подготовил к внесению в Государственную думу глава комитета по труду Ярослав Нилов.