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В Госдуме предложили поднять МРОТ до 30 тысяч рублей

В Госдуме предложили поднять МРОТ до 30 тысяч рублей

Известия/Павел Волков Увеличить МРОТ с 19,2 до 30 тысяч рублей предлагают в России. Законопроект с поправками в закон "О минимальном размере оплаты труда" подготовил к внесению в Государственную думу глава комитета по труду Ярослав Нилов.

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