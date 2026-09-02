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Пога о словах Жеки, что он лучший игрок 2Drots за всю историю: «Приятно. Со мной в одном ряду Кутуз, Манна. Стиль? Между ним и Слоном я выберу Слона»

Полузащитник 2Drots Михаил Черномырдин прокомментировал слова президента клуба Жеки о том, что он лучший игрок 2Drots за всю историю.

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