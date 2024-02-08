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РФ смогла локализовать упаковку почти для всех продуктов

РФ смогла локализовать упаковку почти для всех продуктов

Согласно исследованию «Адаптация молочной отрасли к влиянию санкций. Упаковка» аналитического агентства Milknews и Национального союза производителей молока, у Российской Федерации получилось преодолеть кризис в области упаковки пищевой продукции, появившегося из-за западных рестрикций.

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