РФ смогла локализовать упаковку почти для всех продуктов

Согласно исследованию «Адаптация молочной отрасли к влиянию санкций. Упаковка» аналитического агентства Milknews и Национального союза производителей молока, у Российской Федерации получилось преодолеть кризис в области упаковки пищевой продукции, появившегося из-за западных рестрикций.
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