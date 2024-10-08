Newsweek: "Милтон" может стать первым ураганом шестой категории

Ураган "Милтон", двигающийся в сторону американского штата Флорида по силе порывов может выйти за рамки пяти категорий шкалы Саффира – Симпсона и стать ураганом шестой категории, введение которой предлагают некоторые ученые, сообщает журнал Newsweek.