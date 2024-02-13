В Скопинском районе открылся обновлённый дом культуры

Подрядчик в рамках проекта обновили фасад и отремонтировали помещения внутри. По словам местных жителей, раньше в Павелецком доме культуры зимой было холодно, поэтому приходить надевать тёплую одежду для просмотра.
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