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Минздрав: после жалобы Путину в психбольнице Краснодара проводят проверку

Минздрав: после жалобы Путину в психбольнице Краснодара проводят проверку

Видео с обращением было размещено в Сети.Министерство здравоохранения России проведет комплексную проверку после публикации видеообращения сотрудников специализированной психиатрической больницы № 7 в Краснодаре, адресованного президенту Владимиру Путину.

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