Финский генерал Товери заявил, что Запад боится захвата своей техники Россией

Передача Украине техники с современными технологиями вызывает опасения у Запада, потому что она может оказаться в руках России, заявил экс-глава разведки финского генштаба, генерал-майор в отставке Пекка Товери, в интервью газете Ilta-Sanomat.
Передача Украине техники с современными технологиями вызывает опасения у Запада, потому что она может оказаться в руках России, заявил экс-глава разведки финского генштаба, генерал-майор в отставке Пекка Товери, в интервью газете Ilta-Sanomat.
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