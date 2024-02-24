Российские «Оводы» угрожают СВО: как это отразится на ситуации с ВСУ и Западом Ирэн ОрлонскаяВ результате разработки модернизированной версии ракеты Х-59 для истребителя Су-57, Россия дала ответ на натовскую ракету Storm Shadow.
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