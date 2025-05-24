Большую гостиницу с панорамными окнами хотят построить в новом микрорайоне Барнаула

Проект комплекса на Солнечной Поляне рассмотрели на градсовете Проект гостиницы на Геодезической в Барнауле Проект четырехэтажного здания гостиницы с бытовыми и торговыми помещениями планируют построить в Барнауле на улице Геодезической, 109.
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