Трамп заявил, что рассматривал бы Скотта и Эббота кандидатами в вице-президенты

Как заявил в интервью Fox News экс-лидер США Дональд Трамп, в рамках текущей выборной кампании рассматривает губернатора Техаса Грэга Эббота и сенатора от Южной Каролины Тима Скотта в качестве кандидатов на пост вице-президента.
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