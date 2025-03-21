Генеральный директор Nvidia отрицает, что к нему обращались на счет Intel Foundry

Дженсен Хуанг, исполнительный директор Nvidia, заявил, что его компания не получала предложений об участии в групповой сделке по приобретению доли в компании, которая будет управлять литейным подразделением Intel.
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