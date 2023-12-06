В Приморье двух девочек, отравившихся алкоголем в ТЦ, госпитализировали

В Приморье, в торговом центре населенного пункта Находка две несовершеннолетние девочки отравились алкоголем, пострадавших госпитализировали, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу региональной полиции и Минздрава.
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