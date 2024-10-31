Сила в правде
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сила в правде

193 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Карабухин
    ...Уголовные дела надо открывать...Все фашисты-националисты-бандеровцы – должны быть либо уничтожены – либо седеть за...Длительная истери...
  • Гарий Щерба
    Ха ха ха , все Западные  СМИ ПОЮТ в  УНИСОН. что на самом деле  ВСЁ НИ ТАК  как  ПРЕБОДНОСИТ РОССИЯ  а на  САМОМ ДЕЛЕ...«Дерзкий Путин за...
  • Гарий Щерба
    А вот Западных  НЕДОНОСКОВ  вообще  НЕ УМА ДЕЛО , КТО , КОГДА , ЗАЧЕМ  и для  ЧЕГО , присутствуют солдаты сев. Кореи ...В США заявили о т...

Лавров отверг переговоры по Украине на «ничью»

Лавров отверг переговоры по Украине на «ничью»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на II Минской международной конференции по евразийской безопасности рассказал, что «умные представители цивилизованного Запада» сообщили ему о готовности договариваться по Украине на «ничью».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх