Лавров отверг переговоры по Украине на «ничью»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на II Минской международной конференции по евразийской безопасности рассказал, что «умные представители цивилизованного Запада» сообщили ему о готовности договариваться по Украине на «ничью».
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