Антонов рассказал, почему РФ и Китай укрепляют партнерство

Посол Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов сообщил, что международная ситуация подталкивает РФ и КНР к усилению стратегического партнерства, но данные меры не свидетельствуют о каких-либо стремлениях в геополитике.
Посол Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов сообщил, что международная ситуация подталкивает РФ и КНР к усилению стратегического партнерства, но данные меры не свидетельствуют о каких-либо стремлениях в геополитике.
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