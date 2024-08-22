Канцлер Шольц поддержал Санду в борьбе с пророссийскими политиками в Молдавии

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц поддержал Майю Санду в борьбе с "пророссийскими политиками" в Молдавии, которые, по его словам, пытаются "дестабилизировать страну" на фоне предстоящих президентских выборов и курса на евроинтеграцию.