Запад будет поставлять Украине все, что нужно, чтобы текущий конфликт не прекращался. Об этом написал в своем Telegram-канале член Общественной палаты РФ, председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, прокомментировавший новый пакет военной помощи Соединенных Штатов киевской стороне.
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