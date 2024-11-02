Запад будет поставлять Украине все, что нужно, чтобы текущий конфликт не прекращался. Об этом написал в своем Telegram-канале член Общественной палаты РФ, председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, прокомментировавший новый пакет военной помощи Соединенных Штатов киевской стороне.