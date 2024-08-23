23.08.24 Суджа - Русская Конопелька Боевые действия в районе Суджи. Поражение барражирующим боеприпасом со стороны ВС РФ танка ВСУ на огневой позиции в посёлке Русская Конопелька.
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23.08.24 Суджа - Русская Конопелька Боевые действия в районе Суджи. Поражение барражирующим боеприпасом со стороны ВС РФ танка ВСУ на огневой позиции в посёлке Русская Конопелька.
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