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«Я жадный ублюдок»: экс-игрок «МЮ» не собирается отказываться от медали в случае лишения «Ман Сити» титула

«Я жадный ублюдок»: экс-игрок «МЮ» не собирается отказываться от медали в случае лишения «Ман Сити» титула

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз в соцсетях отреагировал на дискуссии вокруг возможных санкций по отношению к «Манчестер Сити» и лишения клуба чемпионских титулов.

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