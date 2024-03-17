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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Овечкин сыграл 2:11 в рамках одной смены в концовке игры с «Ванкувером». Его накрыли при попытке догнать шайбу для броска по пустым воротам

Овечкин сыграл 2:11 в рамках одной смены в концовке игры с «Ванкувером». Его накрыли при попытке догнать шайбу для броска по пустым воротам

Капитан «Вашингтона» находился на льду с 57:36 по 59:47 в матче с «Кэнакс» (2:1) в регулярном чемпионате НХЛ.

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