Собянин: В Москве работает единый стандарт оснащения кардиологической службы

Столица продолжит совершенствование единой инфарктной сети В своём telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, как столица увеличила количество спасенных пациентов с инфарктами более чем в два раза.
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