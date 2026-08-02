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Мировое обозрение

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Российские военные уничтожили наёмника из Колумбии под Купянском

Российские военные уничтожили наёмника из Колумбии под Купянском

Наёмники — это расходный материал. Особенно те, кого нанимают за бесценок из стран третьего мира. На днях на Купянском направлении бойцы 27-й гвардейской мотострелковой бригады ликвидировали очередного «солдата удачи».

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