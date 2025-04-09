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Военное обозрение

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Полянский: Европейские дипломаты попытались сорвать переговоры России и США, воспользовавшись заявлением Киева по Кривому Рогу

Полянский: Европейские дипломаты попытались сорвать переговоры России и США, воспользовавшись заявлением Киева по Кривому Рогу

Европа перешла от одних обвинений к другим.

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