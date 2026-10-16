Живые нейронные сети впервые проверили в задаче, похожей на работу с настоящим тактильным сенсором. Инженеры-робототехники из Бристольского университета передали органоидам мозга сигналы от букв шрифта Брайля и затем восстановили их по ответной активности клеток.
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