Живые нейронные сети впервые проверили в задаче, похожей на работу с настоящим тактильным сенсором. Инженеры-робототехники из Бристольского университета передали органоидам мозга сигналы от букв шрифта Брайля и затем восстановили их по ответной активности клеток.