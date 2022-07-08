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Валерий МАСАЛИТИН: Раньше Родригао играл на задворках, а теперь - в лучшем клубе России

Валерий МАСАЛИТИН: Раньше Родригао играл на задворках, а теперь - в лучшем клубе России

«Зенит» доволен бразильцами, они приносят пользу, а от добра добра не ищут Собеседник «Спорт уик-энда» - бывший нападающий ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин.

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