24 июня открылось поликлиническое отделение № 2 Калужского онкодиспансера

24 июня в Калуге состоялось открытие новой поликлиники на улице Степана Разина, 1. Поликлиническое отделение № 2 Калужского онкодиспансера будет обслуживать городских пациентов, им не придется каждый раз ездить в областную клинику в Анненки.
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