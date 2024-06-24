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24 июня открылось поликлиническое отделение № 2 Калужского онкодиспансера

24 июня открылось поликлиническое отделение № 2 Калужского онкодиспансера

24 июня в Калуге состоялось открытие новой поликлиники на улице Степана Разина, 1. Поликлиническое отделение № 2 Калужского онкодиспансера будет обслуживать городских пациентов, им не придется каждый раз ездить в областную клинику в Анненки.

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