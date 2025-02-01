Александр Дубинский: Верховный суд открыл производство по моей апелляции против безумного диктатора Зеленского

Верховный суд открыл производство по моей апелляции на решение гражданина РФ и полковника россармии Стеценко, которым тот разрешил Зеленскому не проводить выборы президента Украины, и тем самым узурпировать власть.
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