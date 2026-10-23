Финансовый эксперт Екатерина Фурзикова назвала закономерным решение Банка России 23 октября сохранить ключевую ставку на уровне 14% годовых.
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