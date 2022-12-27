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Российская «Армата» рвется в бой на Украине

Итак, великая и ужасная «Армата» (он же Т-14), танк четвертого поколения, «зверь с артиллерийской пушкой», «танк прорыва», способный (по слухам) противостоять целой танковой роте танков поколения предыдущего, может появиться на украинском фронте.

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