Российская «Армата» рвется в бой на Украине

Итак, великая и ужасная «Армата» (он же Т-14), танк четвертого поколения, «зверь с артиллерийской пушкой», «танк прорыва», способный (по слухам) противостоять целой танковой роте танков поколения предыдущего, может появиться на украинском фронте.