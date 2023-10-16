МИД Японии призвал Россию снять ограничения на импорт морепродуктов и рыбы

Министерство иностранных дел Японии обратилось к властям России с призывом снять ограничения на ввоз в РФ японских морепродуктов и рыбы, которые появились в связи со сбросом очищенной от радиоактивных веществ воды с АЭС «Фукусима» в океан.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии