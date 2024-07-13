Запад делает соблюдение ДНЯО невыгодным — президент Ирана

Политика Запада во главе с США на Ближнем Востоке и в отношении Ирана показала, что соблюдение Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) может оказаться невыгодным, заявил избранный президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан 12 июля в статье «Мое послание новому миру» в газете Tehran Times.
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