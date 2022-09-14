Большой коммерческий проект Ротшильдов и скандал в европарламенте

Румынский клуб запретил играть вакцинированным от COVID футболистамВладелец румынского ФКСБ запретил играть привитым от коронавируса футболистамВладелец вице-чемпиона Румынии Джордже Бекали уверен, что привитые от коронавируса футболисты теряют силу и не могут выступать на высоком уровнеКлаудиу Кешеру (Фото: Andrei Pungovschi/EuroFootball/Getty Images)Владелец бухарестского клуба ФКСБ, ранее известного как «Стяуа», Джордже Бекали запретил играть вакцинированным от COVID-19 футболистам команды, сообщает Daily Mail.