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Большой коммерческий проект Ротшильдов и скандал в европарламенте

Большой коммерческий проект Ротшильдов и скандал в европарламенте

Румынский клуб запретил играть вакцинированным от COVID футболистамВладелец румынского ФКСБ запретил играть привитым от коронавируса футболистамВладелец вице-чемпиона Румынии Джордже Бекали уверен, что привитые от коронавируса футболисты теряют силу и не могут выступать на высоком уровнеКлаудиу Кешеру (Фото: Andrei Pungovschi/EuroFootball/Getty Images)Владелец бухарестского клуба ФКСБ, ранее известного как «Стяуа», Джордже Бекали запретил играть вакцинированным от COVID-19 футболистам команды, сообщает Daily Mail.

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