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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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В Англии команда девочек победила в чемпионате для мальчиков до 12 лет, ни разу не проиграв

В Англии на юношеском футбольном турнире среди детей до 12 лет победу одержала команда девочек. Команда Queens Park Ladies заняла первое место в третьем дивизионе Молодежной футбольной лиги Борнмута, одержав 18 побед, четыре раза сыграв вничью и не потерпев ни одного поражения.

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