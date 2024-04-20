В Англии команда девочек победила в чемпионате для мальчиков до 12 лет, ни разу не проиграв

В Англии на юношеском футбольном турнире среди детей до 12 лет победу одержала команда девочек. Команда Queens Park Ladies заняла первое место в третьем дивизионе Молодежной футбольной лиги Борнмута, одержав 18 побед, четыре раза сыграв вничью и не потерпев ни одного поражения.