Стали известны победители премии «Золотой орел — 2024»

В Москве прошла церемония вручения наград "Золотой орел - 2024", в ходе которой были названы победители в категориях "лучший фильм", "лучший телевизионный сериал", "лучший сериал на онлайн-платформах", "лучший режиссер", "лучшая женская роль в кино" и "лучшая мужская роль в кино".
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