Как раньше в Венесуэле жили богатые плантаторы: своими глазами увидел на старой фазенде

Помните самые первые бразильские и мексиканские сериалы, которые были сверхпопулярны на нашем ТВ на рубеже 80-90-х годов? «Рабыня Изаура», «Богатые тоже плачут», «Просто Мария»? Многие наши мамы, бабушки и тёти в прайм-тайм прилипали к телевизору, сопереживая бедным угнетенным беднякам или рабам, которыми помыкали злые плантаторы и ругая этих богачей-плантаторов.