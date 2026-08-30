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Google Maps переименовал озеро Онтарио в озеро Америка для пользователей в США

Google Maps переименовал озеро Онтарио в озеро Америка для пользователей в США

Сервис Google Maps начал отображать озеро Онтарио как озеро Америка для пользователей в США. Об этом Google сообщил в заявлении, опубликованном 29 августа.

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