Google Maps переименовал озеро Онтарио в озеро Америка для пользователей в США

Сервис Google Maps начал отображать озеро Онтарио как озеро Америка для пользователей в США. Об этом Google сообщил в заявлении, опубликованном 29 августа.
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