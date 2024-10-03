Анонсированы изменения в перечне вступительных экзаменов в вузы

Глава Министерства науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что изменения в перечне вступительных испытаний в высшие учебные заведения введут поэтапно и будут вступать в силу в течение 2025 и 2026 годов .
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