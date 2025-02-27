Татьяна Москалькова торопит Госдуму с принятием закона об алиментах после 18 лет

Обмбудсмен попросила ускорить решение о выплатах алиментов после 18 лет.Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова просить ускорить рассмотрение вопроса о праве получения алиментов после 18 лет.
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