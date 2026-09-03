Сотрудники УМВД России по Пензенской области с общественниками провели встречу со школьниками ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом

Сотрудники полиции совместно с членом Общественного совета при УМВД России по Пензенской области и заместителем Министра образования Пензенской области провели встречу со школьниками 8-11 классов образовательных организаций города Пензы и Пензенского района, приуроченную ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
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